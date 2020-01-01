Дизайнеры «Vision» предлагают московским клиентам выбрать стиль будущих изделий, подобрать материалы и комплектующие из большого ассортимента. Проектировщики разрабатывают технические рисунки и чертежи для изготовления мебели по индивидуальным размерам. Все детали проекта уточняются с заказчиком. Мастера фабрики в совершенстве владеют программируемым оборудованием и ручным инструментом, знают тонкости лицевой отделки: от покраски и глянцевания до позолоты и патинирования. На официальном сайте «Vision» представлены образцы элитной индивидуальной мебели, сделанной в Москве под заказ.

Мы предлагаем интерьерные решения в стиле элегантного классицизма, изящного барокко и рококо, роскошного ар-деко или лаконичного лофта. Выберите в каталоге желаемые варианты, расскажите о ваших задумках.

Компания «Vision» располагает отлично оснащенной производственной базой с автоматическим оборудованием. На наших фабричных линиях можно изготавливать одновременно большие объемы мебели по индивидуальным заказам. Мы получаем комплектующие от надежных партнерских фирм, гарантируем качество изделий и точное соблюдение сроков.