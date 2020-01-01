м.Сходненская, бульвар Яна Райнеса, д 5 (пн -пт 09:00-18:00)
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Фабрика элитной мебели Vision
Фабрика элитной мебели Vision
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+7 (965) 212-97-52
Москва, м.Сходненская,
б-р Яна Райнеса, д 5
Гардеробная
Двери
Кухни
Шкафы
Vision.moscow
Фабрика элитной мебели
Создаем мебель премиум-класса по индивидуальным дизайн проектам. Вкладываем в наши работы профессионализм сотрудников и душу. Познакомьтесь с нашей фабрикой и нами посмотрев фотографии производства.
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Делаем мебель из редких пород дерева и европейской фурнитуры.
Наше производство
Индивидуальный дизайн-проект, доставка и сборка
Наши услуги
Гарантия до 24 месяцев и сертификация на все изделия.
Возьмем нестандартные и сложные дизайн-проекты.
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Кухни
Шкафы
Лестницы
Настенные панели
Гардеробные
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Тумбы
Комоды

Фабрика эксклюзивной мебели Vision предлагает изготовление изделий по индивидуальным проектам. Мы создаем предметы интерьера по точным размерам, реализуем оригинальные комплексные решения мебельных интерьеров любой сложности. Наши специалисты бережно относятся к классическим традициям мебельного производства, но не боятся экспериментировать. По уникальным проектам дизайнеров и архитекторов мы создаём комплексные решения для интерьеров.

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Элитная мебель на заказ в Москве, производство мебели по индивидуальным размерам на фабрике Vision
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Фабрика мебели на заказ по индивидуальным размерам в Москве

Дизайнеры «Vision» предлагают московским клиентам выбрать стиль будущих изделий, подобрать материалы и комплектующие из большого ассортимента. Проектировщики разрабатывают технические рисунки и чертежи для изготовления мебели по индивидуальным размерам. Все детали проекта уточняются с заказчиком. Мастера фабрики в совершенстве владеют программируемым оборудованием и ручным инструментом, знают тонкости лицевой отделки: от покраски и глянцевания до позолоты и патинирования. На официальном сайте «Vision» представлены образцы элитной индивидуальной мебели, сделанной в Москве под заказ.

Мы предлагаем интерьерные решения в стиле элегантного классицизма, изящного барокко и рококо, роскошного ар-деко или лаконичного лофта. Выберите в каталоге желаемые варианты, расскажите о ваших задумках.

Компания «Vision» располагает отлично оснащенной производственной базой с автоматическим оборудованием. На наших фабричных линиях можно изготавливать одновременно большие объемы мебели по индивидуальным заказам. Мы получаем комплектующие от надежных партнерских фирм, гарантируем качество изделий и точное соблюдение сроков.

Наши работы
Шкаф-купе из темного дерева
Шкаф-купе из темного дерева
Тумбочка из камня под раковину
Тумбочка из камня под раковину
Лестница «Ар-Деко» из массива коричневая
Лестница «Ар-Деко» из массива коричневая
Кухня «Ар-деко» коричневая
Кухня «Ар-деко» коричневая

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Элитная мебель на заказ в Москве, производство мебели по индивидуальным размерам на фабрике Vision
Спасибо! Мы обязательно с Вами свяжемся.

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Элитная мебель на заказ в Москве, производство мебели по индивидуальным размерам на фабрике Vision
Спасибо! Мы обязательно с Вами свяжемся.
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Элитная мебель на заказ в Москве, производство мебели по индивидуальным размерам на фабрике Vision
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